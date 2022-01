Covid-19: è Omicron la variante finale? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una speranza, forse qualcosa in più, per decretare finalmente la conclusione della pandemia da Covid-19: le parole del responsabile OMS per l’Europa Hans Kluge lasciano presagire che anche i vertici dell’istituzione sanitaria considerino Omicron come la variante “finale”. “È plausibile che con la variante Omicron del SarsCov2 l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia”, queste le “previsioni” di Kluge, secondo il quale entro marzo circa il 60% degli europei avrà contratto la variante. Un passo verso la famosa “endemia” che porrebbe fine una volta e per tutte all’emergenza sanitaria che da due anni sta affliggendo il pianeta. Intanto, però, si continuano a registrare nuovi record, per esempio in Germania, mentre in Cina è allarme Covid ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una speranza, forse qualcosa in più, per decretare finalmente la conclusione della pandemia da-19: le parole del responsabile OMS per l’Europa Hans Kluge lasciano presagire che anche i vertici dell’istituzione sanitaria considerinocome la”. “È plausibile che con ladel SarsCov2 l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia”, queste le “previsioni” di Kluge, secondo il quale entro marzo circa il 60% degli europei avrà contratto la. Un passo verso la famosa “endemia” che porrebbe fine una volta e per tutte all’emergenza sanitaria che da due anni sta affliggendo il pianeta. Intanto, però, si continuano a registrare nuovi record, per esempio in Germania, mentre in Cina è allarme...

