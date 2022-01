Coppa Italia 2021/2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio. quarti DI finale JUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO INTER vs ROMA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildeididi, ecco glisempre aggiornati del prossimo turno dellanazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito ilcompleto delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.DIJUVENTUS vs SASSUOLO FIORENTINA vs ATALANTA MILAN vs LAZIO INTER vs ROMA SportFace.

Advertising

acmilan : ?? 90'+3 ?? Fischio finale al Vismara ? Gara super per le rossonere con la doppietta di Thomas e i gol di Bergamasch… - sole24ore : ?? Addio a Gianni #DiMarzio, l’allenatore che scoprì #Maradona in Argentina. Nel 1977 guidò il Napoli di Corrado Fer… - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - annalisapanello : RT @Sgang1908: Del 'doppio play' #Locatelli e #Arthur contro la Roma sul 3-1 e arrembaggio per andare a pareggiarla, e contro la Sampdoria… - JMCLuigi : RT @jason05_: Nel frattempo in campo continuiamo a vedere Arthur e Locatelli solo in Coppa Italia. La heat map di Dybala oggi è quella di u… -