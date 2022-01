Coppa d’Africa 2022, ottavi di finale: è fatta anche per Gambia e Camerun (Di lunedì 24 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, giocata in giornata altre due sfide per la conquista degli ottavi di finale della competizione continentale. Nella prima gara il Gambia ribalta i pronostici prepartita e con la rete del “bolognese” Musa Barrow, a circa 20 minuti dalla fine del match, fa suo il passaggio del turno, superando una deludente Guinea. Nella seconda partita, invece, quella che vedeva i padroni di casa del Camerun contrapposti alle Comore, i Leoni d’Africa sono riusciti a imporsi con il punteggio di 2-1. Nel prossimo turno la nazionale allenata dal portoghese Conceicao, se la vedrà con il Gambia. Così risultati e marcatori delle gare odierne. I risultati della Coppa d’Africa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022), giocata in giornata altre due sfide per la conquista deglididella competizione continentale. Nella prima gara ilribalta i pronostici prepartita e con la rete del “bolognese” Musa Barrow, a circa 20 minuti dalla fine del match, fa suo il passaggio del turno, superando una deludente Guinea. Nella seconda partita, invece, quella che vedeva i padroni di casa delcontrapposti alle Comore, i Leonisono riusciti a imporsi con il punteggio di 2-1. Nel prossimo turno la nazionale allenata dal portoghese Conceicao, se la vedrà con il. Così risultati e marcatori delle gare odierne. I risultati delladi ...

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - Glongari : Con la fine dell’avventura della Guinea in Coppa d’Africa si determinerà il futuro di #Diawara della #Roma. Oltre a… - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - sarastired__ : RT @twothovsandone: Innamorata della coppa d’africa Grazie a @sarastired__ per avermi convinta, è cinema puro - spav_aldo85 : Ora capisco i laziali che disdegnano il possibile arrivo della Mizuno come sponsor tecnico, sarà che avranno visto… -