Bataclan, chirurgo mette in vendita la radiografia di una donna ferita nell'attacco

«È stato un errore», ha ammesso. Un «atto scandaloso di una gravità eccezionale», secondo Martin Hirsch, direttore degli ospedali dell'Ile de France

