Australian Open 2022: Medvedv avanza con qualche problema, Tsitsipas affronterà Sinner. Anche Auger-Aliassime ai quarti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si sono completati quest’oggi i match degli ottavi di finale nel tabellone maschile degli Australian Open 2022. Daniil Medvedev prosegue il suo cammino, ma il russo ha dovuto faticare contro l’estroso americano Maxime Cressy. Il numero due del mondo, considerato il principale favorito per la vittoria finale, ha superato lo statunitense in quattro set con il punteggio di 6-2 7-6 6-7 7-5 dopo tre ore e trenta di match ed Anche un intervento del medico richiesto da Medvedev per un problema alla schiena. Per il vincitore degli ultimi US Open adesso ci sarà una complicata e delicata sfida con Felix Auger-Aliassime, Anche se l’ultimo recente precedente in ATP Cup ha visto una netta vittoria del russo per 6-4 6-0. Il canadese, però, è uno dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si sono completati quest’oggi i match degli ottavi di finale nel tabellone maschile degli. Daniil Medvedev prosegue il suo cammino, ma il russo ha dovuto faticare contro l’estroso americano Maxime Cressy. Il numero due del mondo, considerato il principale favorito per la vittoria finale, ha superato lo statunitense in quattro set con il punteggio di 6-2 7-6 6-7 7-5 dopo tre ore e trenta di match edun intervento del medico richiesto da Medvedev per unalla schiena. Per il vincitore degli ultimi USadesso ci sarà una complicata e delicata sfida con Felixse l’ultimo recente precedente in ATP Cup ha visto una netta vittoria del russo per 6-4 6-0. Il canadese, però, è uno dei ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - erikaconlak_ : RT @delinquentweet: ?? I quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini ???? Monfils ???? Shapovalov ???? Nadal ???? Sinner ???? Tsitsipas… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, TSITSIPAS AI QUARTI DI FINALE Battuto Fritz in 5 set (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4)… -