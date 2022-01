Australian Open 2022, Alize Cornet e Iga Swiater approdano ai quarti, eliminate Halep e Sabalenka (Di lunedì 24 gennaio 2022) Definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale del tabellone del singolare femminile in questa edizione 2022 degli Australian Open. Match tirati e combattuti in cui le emozioni non sono mancate. Partiamo dalla vittoria dell’americana Danielle Rose Collins (n.30 del mondo) contro la belga Elise Mertens (n.26 WTA). La statunitense ha saputo venir fuori alla distanza, prevalendo con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Una strenua lotta tra le due che alla fine ha sorriso a Collins. La statunitense se la vedrà con la vera sorpresa di quest’anno a Melbourne, ovvero la francese Alize Cornet (n.61 del ranking). La transalpina si è tolta la soddisfazione di battere la n.15 del mondo Simona Halep con lo score di 6-4 3-6 6-4. Una vittoria di ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Definito il quadro delle qualificate aidi finale del tabellone del singolare femminile in questa edizionedegli. Match tirati e combattuti in cui le emozioni non sono mancate. Partiamo dalla vittoria dell’americana Danielle Rose Collins (n.30 del mondo) contro la belga Elise Mertens (n.26 WTA). La statunitense ha saputo venir fuori alla distanza, prevalendo con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Una strenua lotta tra le due che alla fine ha sorriso a Collins. La statunitense se la vedrà con la vera sorpresa di quest’anno a Melbourne, ovvero la francese(n.61 del ranking). La transalpina si è tolta la soddisfazione di battere la n.15 del mondo Simonacon lo score di 6-4 3-6 6-4. Una vittoria di ...

