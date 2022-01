Willem Dafoe | la gioia e la grinta di un attore nella sua stagione più matura

(Di domenica 23 gennaio 2022)parla di TikTok anche se non ha un account, né alcun social media. «Cerco di evitarlo perché ti connette a una serie di cose che è meglio ignorare,» spiega. Eppure, l’ha una presenza importante nell’app prediletta dalla generazione Z. Esiste una raffica di clip accompagnata da un sensuale sottofondo musicale R&B in cui possiamo vedere alcuni secondi di un giovaneassetato nel deserto dell’Ultima Tentazione di Cristo, oppure mentre fuma una sigaretta a torso nudo in una scena di Platoon, o quando strizza i pettorali per liberarsi da un infernale marchingegno di metallo in Spider-Man. Su TikTok è indicizzato con il vero nome, ma gli hashtag più in voga permettono di ammirarlo digitandoDripfoe oDa Goat. Una volta che gli ho snocciolato questo ...

_TW0GHOSTS_ : ma il video drip di willem dafoe???? - ciolanoglu_z : RT @OnaddeJR: Willem Dafoe dice che vorrebbe interpretare Joker MADRE COSA SAREBBE - cvroljnx : @meripertutti appena puoi e vuoi torna che la mia tl senza video di willem dafoe non è più la stessa - Forzasuccesso : RT @OnaddeJR: Willem Dafoe dice che vorrebbe interpretare Joker MADRE COSA SAREBBE - lo_scafo : RT @OnaddeJR: Willem Dafoe dice che vorrebbe interpretare Joker MADRE COSA SAREBBE -

Il film vanta un super cast, composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette,, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn. Questa volta Del Toro ci porta nel ...Il cast del film comprende anche Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton,, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, ...Il regista messicano (premio Oscar per La forma dell’acqua) torna in sala con La fiera delle illusioni, su un truffatore nella New York Anni ‘30. Cast stellare con Bradley Cooper (nudo), Cate Blanchet ...Si intitolerà The Northman, il nuovo attesissimo film di Robert Eggers, acclamato regista di The VVitch e di The Lighthouse, due film che ne hanno consolidato la fama di nuovo maestro dell'horror ma c ...