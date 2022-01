Patrizia Barbieri | “Chiamatemi pure sindaco | il sessismo non si abbatte a parole”

(Di domenica 23 gennaio 2022) https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/01/Piacenza--Video-Politica-ilrestodelcarlinoit.mp4 Una sola donna in Italia guida una città con più di 100mila abitanti. Si chiamae dal suo ufficio su piazza Cavalli, a Piacenza, lo sguardo s’allunga verso il Lodigiano, in una produttività accresciuta dal Po e dalla via Emilia., “la Patty” per le dipendenti comunali che la trattano come un’amica e come un capo vicino, è un’amministratrice di lungo corso, avvocatessa, mamma di due figlie e moglie di magistrato. Ed è anche sindaca. Sindaca? Stop, qui interviene lei: “, va ...

, prima cittadina di Piacenza, è l'unica in questo ruolo nelle città sopra i 100mila abitanti. "Chiamarmi sindaco non è mica un'offesa. Io mi concentro sul ruolo: è un servizio, non ...'Quest'oggi, venerdì 21 gennaio, il sindacoha incontrato i rappresentanti dei partiti del centrodestra al fine di illustrare le iniziative legate all'ultimo periodo di mandato, ivi comprese quelle relative al bilancio di ...E' l'unica donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino nelle città sopra i 100mila abitanti. "I nomi sono importanti? Sono importanti i fatti, non le parole. Mi interessa molto di più come ci si app ...Patrizia Barbieri, prima cittadina di Piacenza, è l’unica in questo ruolo nelle città sopra i 100mila abitanti. "Chiamarmi sindaco non è mica un’offesa. Io mi concentro sul ruolo: è un servizio, non u ...