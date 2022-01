Notre-Dame de Paris: parte il tour virtuale dell’iconica cattedrale (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 15 gennaio 2022 è partito il tour virtuale 3D di Notre-Dame de Paris, che torna a rivivere dopo la inspiegabile tragedia dell’incendio del 2019. In attesa di poter tornare a visitare la cattedrale di Notre-Dame de Paris, devastata dalle fiamme nel 2019, una mostra itinerante si propone di riscoprirla grazie alla tecnologia della realtà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 15 gennaio 2022 è partito il3D dide, che torna a rivivere dopo la inspiegabile tragedia dell’incendio del 2019. In attesa di poter tornare a visitare ladide, devastata dalle fiamme nel 2019, una mostra itinerante si propone di riscoprirla grazie alla tecnologia della realtà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'eternità di Notre - Dame in 3D finalmente possibile visitare il tour virtuale 'Éternelle Notre - Dame', un omaggio alla storica cattedrale parigina andata in fiamme. Si intitola appunto 'Eterna Notre - Dame - de - Paris' ed è una mostra 3D che mira a restituire al pubblico la bellezza ...

L’eternità di Notre-Dame in 3D SiViaggia Notre-Dame de Paris: parte il tour virtuale dell’iconica cattedrale Per rivivere gli antichi fasti di Notre-Dame de Paris, ecco che arriva il tour virtuale 3D per fare un viaggio nelle sue bellezze.

L’eternità di Notre-Dame in 3D La magnificenza della cattedrale di Notre-Dame viene celebrata con un tour virtuale che ne ripercorre la storia ...

