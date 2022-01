Napoli, Nandez e Olivera da subito? Ecco come potrebbe svolgersi la trattativa (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il mercato di gennaio il Napoli ha davvero tanti nomi sui quali contare. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Tra questi, Nahitanz Nandez e Mathias Olivera, i quali potrebbero arrivare da subito. Nandez e Olivera da subito? Le rivelazioni del Corriere dello Sport L’edizione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il mercato di gennaio ilha davvero tanti nomi sui quali contare. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Tra questi, Nahitanze Mathias, i qualiro arrivare dada? Le rivelazioni del Corriere dello Sport L’edizione L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - sscalcionapoli1 : Napoli su Nandez? Dg Cagliari non lo molla: “Non ci sono cessioni pianificate” - cn1926it : #DelGenio su #Alvarez: “Purtroppo per il #Napoli ho dato una buona idea al #City!” @paolodelgenio9 - CalcioNews24 : #Napoli #Nandez, affondo di #Giuntoli per l’estate - tuttonapoli : Napoli su Nandez? Dg Cagliari non lo molla: 'Non ci sono cessioni pianificate' -