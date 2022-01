Mickie James: “Spero di presentarmi con il titolo Knockouts alla Royal Rumble” (Di domenica 23 gennaio 2022) Un paio di settimane fa la WWE ha deciso di rivelare parecchie delle partecipanti al Royal Rumble match femminile, togliendo da un lato l’effetto sorpresa ai fan, ma compensando il tutto con il grande hype generato dalla presenza di alcuni nomi. Il nome che ha acceso di più il dibattito è sicuramente quello di Mickie James, attualmente Impact Knockouts Champion, sia per il burrascoso addio di un anno fa con la WWE, sia perchè va ad aprire, inaspettatamente, una forbidden door tra la federazione canadese e Stamford. “Viene con me ovunque” Intervenuta in settimana nel podcast di Ariel Helwani, Mickie James ha parlato della sua presenza alla Royal Rumble e ha risposto alla ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 23 gennaio 2022) Un paio di settimane fa la WWE ha deciso di rivelare parecchie delle partecipanti almatch femminile, togliendo da un lato l’effetto sorpresa ai fan, ma compensando il tutto con il grande hype generato dpresenza di alcuni nomi. Il nome che ha acceso di più il dibattito è sicuramente quello di, attualmente ImpactChampion, sia per il burrascoso addio di un anno fa con la WWE, sia perchè va ad aprire, inaspettatamente, una forbidden door tra la federazione canadese e Stamford. “Viene con me ovunque” Intervenuta in settimana nel podcast di Ariel Helwani,ha parlato della sua presenzae ha risposto...

