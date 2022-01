McEnroe | “Pronto a lavorare part-time con Sinner”

(Di domenica 23 gennaio 2022) John, che commenta l'Australian Open in esclusiva per Discovery, ha parlato di Jannike del nuovo super-consulente che entrerà presto a fare del team italiano, in un collegamento su Eurosport: "Sono disponibile a un lavoroper aiutare Jannika diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L'ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo US Open ed è davvero una spugna".video width="746" height="420" ...

Essere allenato da? Sì, mi piacerebbe", le parole di Sinner ai microfoni di Eurosport. ... Sicuramente non è semplice giocare con il pubblico contro ma proverò a farmi trovareper una ...John, che commenta l'Australian Open in esclusiva per Discovery, ha parlato di Jannik Sinner e del nuovo super - consulente che entrerà presto a far parte del team italiano, in un collegamento su ...John McEnroe aveva dichiarato ad Eurosport: ”Sinner cerca un Super Coach? Disponibile ad allenarlo part-time”. La risposta di Sinner ...Roma, 22 gen. askanews) – John McEnroe, che commenta l'Australian Open in esclusiva per Discovery, ha parlato di Jannik Sinner e del nuovo super-consulente che entrerà presto a far parte del team ital ...