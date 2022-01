LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Curtoni comanda davanti a Tippler e Brignone! Attesa per Goggia (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.10 Quarta posizione per Corinne Suter che recupera tanto nel tratto finale: la svizzera arriva a 0.44 da Curtoni. 12.09 Elena Curtoni: “La pista era bellissima, potevo gestire meglio qualche curva, ma ho messo in pista quello che avevo e quello che so fare”. Queste le parole della nativa di Morbegno a Rai Sport. 12.08 Non si tratta di nulla di grave per Gauche che si è rialzata con le sue gambe. 12.06 RIMBALZO E CADUTA PER LAURA GAUCHE! Fortunatamente la francese si avvita su sé stessa e si ferma in tempo. Fa cenno di ok la transalpina. 12.06 Parte Laura Gauche, francese particolarmente brillante in Austria la scorsa ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.10 Quarta posizione per Corinne Suter che recupera tanto nel tratto finale: la svizzera arriva a 0.44 da. 12.09 Elena: “La pista era bellissima, potevo gestire meglio qualche curva, ma ho messo in pista quello che avevo e quello che so fare”. Queste le parole della nativa di Morbegno a Rai Sport. 12.08 Non si tratta di nulla di grave per Gauche che si è rialzata con le sue gambe. 12.06 RIMBALZO E CADUTA PER LAURA GAUCHE! Fortunatamente la francese si avvita su sé stessa e si ferma in tempo. Fa cenno di ok la transalpina. 12.06 Parte Laura Gauche, francese particolarmente brillante in Austria la scorsa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis Brignone per il colpaccio occhio a Sh… - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis, Brignone per il colpaccio, occhio a… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, DISCESA MASCHILE domenica Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #LaLiga… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Cortina 2022, sci alpino femminile: inizio ore 11.45 @_SuperNews_ #FISAlpine -