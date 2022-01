La Russa: ma quale veto a Draghi, nel comunicato c’era una parte che noi non potevamo firmare (Di domenica 23 gennaio 2022) Fratelli d’Italia riunirà domani mattina i suoi 64 grandi elettori, gruppi parlamentari e delegati regionali, per fare il punto della situazione sul Colle dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e l’idea di Matteo Salvini di confrontarsi su una ‘rosa’ di donne e uomini di alto profilo. Giorgia Meloni valuterà con l’assemblea dei grandi elettori se presentare scheda bianca alla prima votazione o inserire il nome di un candidato. “Noi di Fratelli d’Italia non poniamo mai per nessuno veti”, spiega all’Adnkronos il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo la telefonata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L’ex ministro della Difesa e tra i fondatori di Fdi spiega che ”da tempo lavoriamo per proporre ai partiti non di centrodestra un nome, che era Berlusconi, o una rosa di nomi di area culturale di centrodestra”. Una ‘rosa’ che è ancora da definire. La ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Fratelli d’Italia riunirà domani mattina i suoi 64 grandi elettori, gruppi parlamentari e delegati regionali, per fare il punto della situazione sul Colle dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e l’idea di Matteo Salvini di confrontarsi su una ‘rosa’ di donne e uomini di alto profilo. Giorgia Meloni valuterà con l’assemblea dei grandi elettori se presentare scheda bianca alla prima votazione o inserire il nome di un candidato. “Noi di Fratelli d’Italia non poniamo mai per nessuno veti”, spiega all’Adnkronos il vicepresidente del Senato, Ignazio La, dopo la telefonata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L’ex ministro della Difesa e tra i fondatori di Fdi spiega che ”da tempo lavoriamo per proporre ai partiti non di centrodestra un nome, che era Berlusconi, o una rosa di nomi di area culturale di centrodestra”. Una ‘rosa’ che è ancora da definire. La ...

