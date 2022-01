Gabby Petito, trovata in un diario la confessione del fidanzato: "Sono stato io a ucciderla" (Di domenica 23 gennaio 2022) 'L'ho uccisa io'. La confessione che secondo gli investigatori chiude il caso di Gabby Petito è stata trovata nell'agendina di Brian Laundrie , il fidanzato della ragazza newyorchese trovata morta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) 'L'ho uccisa io'. Lache secondo gli investigatori chiude il caso diè statanell'agendina di Brian Laundrie , ildella ragazza newyorchesemorta la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Svelato il giallo dell'omicidio della giovane newyorchese Gabby Petito, uccisa in Wyoming l'estate scorsa. L'Fbi ha… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Gabby Petito, trovata in un diario la confessione del fidanzato: 'Sono stato io a ucciderla' #gabbypetito https://t.c… - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Gabby Petito, trovata in un diario la confessione del fidanzato: 'Sono stato io a ucciderla' #gabbypetito https://t.c… - MediasetTgcom24 : Gabby Petito, trovata in un diario la confessione del fidanzato: 'Sono stato io a ucciderla' #gabbypetito… - MianiAttilio : TERREMOTO GIAPPONE,MAGNITUDO 6,6 Tsunami Tonga, colpito 84% degli abitanti Ponti aerei gestiti dal WFP in Africa… -