Francesco Pannofino, chi sono la moglie Emanuela Rossi e il figlio: “Viviamo in case diverse” (Di domenica 23 gennaio 2022) Francesco Pannofino, doppiatore ed attore ha trovato l’amore al fianco della moglie e collega Emanuela Rossi, che l’ha reso padre di Andrea, unico figlio della coppia. Oggi vedremo la nota voce di divi come George Clooney, sarà tra gli ospiti di “Avanti Un Altro! Pure Di Sera”, a partire dalle 21:30. Francesco Pannofino, sono la moglie ed ll figlio Emanuela Rossi collega di Pannofino, è una doppiatrice conosciuta per doppiaggio di Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, o di Jane Alexander nella serie televisiva italiana Elisa di Rivombrosa. Nicole Kidman, Madonna, Uma Thurman e Pamela Anderson, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022), doppiatore ed attore ha trovato l’amore al fianco dellae collega, che l’ha reso padre di Andrea, unicodella coppia. Oggi vedremo la nota voce di divi come George Clooney, sarà tra gli ospiti di “Avanti Un Altro! Pure Di Sera”, a partire dalle 21:30.laed llcollega di, è una doppiatrice conosciuta per doppiaggio di Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, o di Jane Alexander nella serie televisiva italiana Elisa di Rivombrosa. Nicole Kidman, Madonna, Uma Thurman e Pamela Anderson, ...

Advertising

ApuntoM : #avantiunaltro stasera si sfidano 'Meteore e Specialisti' con Alvaro Vitali e Francesco Pannofino. #avantiunaltropuredisera ore 21:15 - CaprettoPaul : Comunque io sono un mix tra Francesco Pannofino e Giorgetto di Pirri... - Paolo64273974 : RT @MediasetTgcom24: 'Avanti un altro! Pure di sera', scendono in campo Alvaro Vitali e Francesco Pannofino #Avantiunaltro!Puredisera http… - MediasetTgcom24 : 'Avanti un altro! Pure di sera', scendono in campo Alvaro Vitali e Francesco Pannofino #Avantiunaltro!Puredisera… - ihellenz : Francesco Pannofino per Denzel e George Clooney -