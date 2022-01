Dzeko regala il successo all’Inter al 90? | 2-1 al Venezia

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un colpo di testa dial 90'i tre punti all'Inter contro ile permette edi allungare in testa in attesa di Milan-Juventus. Partita scorbutica quella della capolista contro i lagunari. Henry sblocca con un colpo di testa al 19'. Al 40' pari di Barella. A inizio ripresa super chance per. Poi pericolosi anche Okereke e Dimarco. Al 90' segnasu cross di Dumfries eilall'Inter23^ GIORNATA: Verona-Bologna 2-1, Genoa-Udinese 0-0, Inter-2-1, Lazio-Atalanta ore 20.45, Cagliari-Fiorentina domenica 23 ore 12.30, Napoli-Salernitana domenica 23 ore 15, Spezia-Sampdoria domenica 23 ore 15, Torino-Sassuolo domenica 23 ore 15, Empoli-Roma domenica 23 ore 18, Milan-Juventus domenica 23 ore 20.45Classifica: Inter ...

Gli ultimi minuti di gioco sono dell'Inter . La Supercoppa con la Juve , la Coppa Italia con l'Empoli e stasera con il Venezia . Edintre punti importantissimi nella lotta Scudetto con un gol prezioso quanto decisivo al 90' per battere in rimonta il Venezia, passato in vantaggio con Henry prima del pari di Barella . L'...... Barella (27' st Vidal), Brozovic (36' st Vecino), Calhanoglu, Perisic,, Lautaro (27' st ... il cross di Sturaro arriva dall'altra parte per Yeboah, che però fallisce il controllo e '' palla ...Gli orobici decimati dalle assenze strappano un pareggio all'Olimpico. Dzeko regala i tre punti ad Inzaghi. Mourinho teme l'Empoli. Si giocherà Napoli-Salernitana ...Tre sono le partite andate in scena quest'oggi: alle 15:00, Genoa e Udinese si sono sfidate a Marassi, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, e la vittoria. Uno 0-0 che regala un pu ...