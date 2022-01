Contagi Covid in Toscana, i dati del 23 gennaio: 10.904 nuovi casi (Di domenica 23 gennaio 2022) Firenze, 23 gennaio 2022 - Covid Toscana , sono 10.904 i Contagi registrati oggi, 23 gennaio, nella regione . Il dato emerge su un totale di 66.311 test di cui 20.143 tamponi molecolari e 46.168 ... Leggi su lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Firenze, 232022 -, sono 10.904 iregistrati oggi, 23, nella regione . Il dato emerge su un totale di 66.311 test di cui 20.143 tamponi molecolari e 46.168 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - fattoquotidiano : Covid, contagi e record di casi in Israele. Il dirigente medico: “Siamo nel pieno della quinta ondata ma abbiamo so… - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - News24_it : Covid oggi Toscana, 10.904 contagi: bollettino 23 gennaio - Adnkronos - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 10.904 contagi: bollettino 23 gennaio - -