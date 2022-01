Australian Open, Craig Tiley: “Novak Djokovic giocherà lo Slam nel 2023” (Di domenica 23 gennaio 2022) Quale sarà il destino di Novak Djokovic nel 2022 e in futuro? C’è ancora tanta incertezza circa le possibilità di Nole di prendere parte ai tornei per via del suo status di non vaccinato. Le difficoltà evidenziatesi nell’ormai arcinoto caso in Australia potrebbero avere delle conseguenze. In attesa di capire quale saranno il percorso stagionale del serbo, arrivano delle dichiarazioni importanti del massimo dirigente di Tennis Australia, Craig Tiley. Stando a quanto è noto, Djokovic ha ricevuto un “ban” di tre anni dalla terra dei canguri per l’evoluzione dell’iter processuale che l’ha visto coinvolto e perdente. Da questo punto di vista Tiley ha voluto chiarire alcuni aspetti Abc: “Stiamo valutando la situazione e non ci sono cause pendenti o che verranno avviate. Credo che ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Quale sarà il destino dinel 2022 e in futuro? C’è ancora tanta incertezza circa le possibilità di Nole di prendere parte ai tornei per via del suo status di non vaccinato. Le difficoltà evidenziatesi nell’ormai arcinoto caso in Australia potrebbero avere delle conseguenze. In attesa di capire quale saranno il percorso stagionale del serbo, arrivano delle dichiarazioni importanti del massimo dirigente di Tennis Australia,. Stando a quanto è noto,ha ricevuto un “ban” di tre anni dalla terra dei canguri per l’evoluzione dell’iter processuale che l’ha visto coinvolto e perdente. Da questo punto di vistaha voluto chiarire alcuni aspetti Abc: “Stiamo valutando la situazione e non ci sono cause pendenti o che verranno avviate. Credo che ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - Genomalieno : RT @Bluefidel47: Australian Open. Chiaro che la Pharma, che tutti, corrompe, compra od elimina, non si poteva permettere che un Novaxcovid… - infoitsport : Australian Open, Alex De Minaur giustiziere recente di Berrettini e Musetti. Jannik Sinner per vendicare gli azzurri -