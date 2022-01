Allegri: “Quarto posto? Abbiamo dei bonus, a febbraio vedremo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel post partita di Milan-Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri per commentare il match e la classifica. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “È stata una bella partita combattuta. Giusto il pari. Abbiamo incontrato un buon Milan e rimanere a questa distanza è importante. Sono contento, perché i ragazzi stanno giocando più da squadra e capiscono come bisogna gestire la palla in certi momenti“. FOTO: Getty Images – Milan-Juventus In merito all’obiettivo della squadra ha aggiunto: “Non bisogna perdere lo spirito di squadra, perché altrimenti diventiamo troppo presuntuosi. Bisogna combattere, perché l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. In questo momento Abbiamo recuperato tanti punti, non potevamo pensare che, nonostante i punti che Abbiamo fatto, gli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel post partita di Milan-Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN mister Massimilianoper commentare il match e la classifica. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “È stata una bella partita combattuta. Giusto il pari.incontrato un buon Milan e rimanere a questa distanza è importante. Sono contento, perché i ragazzi stanno giocando più da squadra e capiscono come bisogna gestire la palla in certi momenti“. FOTO: Getty Images – Milan-Juventus In merito all’obiettivo della squadra ha aggiunto: “Non bisogna perdere lo spirito di squadra, perché altrimenti diventiamo troppo presuntuosi. Bisogna combattere, perché l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. In questo momentorecuperato tanti punti, non potevamo pensare che, nonostante i punti chefatto, gli ...

