WWE: Tre leggende sono apparse a Smackdown, riecco Jeff Jarrett ed Eric Bischoff! (Di sabato 22 gennaio 2022) Parata di stelle per la WWE nella puntata di Smackdown di ieri notte. Come capitato anche in altre occasioni, la compagnia ha chiamato suoi ex performer per interagire con le stelle attuali. sono state tre le leggende che hanno partecipato, in diverso modo, allo show: Eric Bischoff, Jeff Jarrett e Summer Rae. I tre diversi modi di partecipazione Eric Bischoff è apparso nell’ufficio di Adam Pearce per complimentarsi con lui e con Sonya Deville per il modo in cui stanno dirigendo lo show. Jeff Jarrett è stato protagonista di un segmento comedy nel backstage con Rick Boogs e Shinsuke Nakamura. Infine Summer Rae ha assistito allo show da bordo ring ed è stata citata durante la puntata. Le critiche a Summer Rae e la ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022) Parata di stelle per la WWE nella puntata didi ieri notte. Come capitato anche in altre occasioni, la compagnia ha chiamato suoi ex performer per interagire con le stelle attuali.state tre leche hanno partecipato, in diverso modo, allo show:Bischoff,e Summer Rae. I tre diversi modi di partecipazioneBischoff è apparso nell’ufficio di Adam Pearce per complimentarsi con lui e con Sonya Deville per il modo in cui stanno dirigendo lo show.è stato protagonista di un segmento comedy nel backstage con Rick Boogs e Shinsuke Nakamura. Infine Summer Rae ha assistito allo show da bordo ring ed è stata citata durante la puntata. Le critiche a Summer Rae e la ...

