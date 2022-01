Un drone sorvola lo stadio | sospesa per 19' Brentford - Wolves

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il match di Premier League trae Wolverhampton è stato sospeso per qualche minuto a causa del volo non autorizzato di un

Il match di Premier League tra Brentford e Wolverhampton è stato sospeso per qualche minuto a causa del volo non autorizzato di un... i giocatori sono rientrati di corsa negli spogliatoi e il terreno di gioco è stato sgomberato in attesa che ilvenga ...United in gol solo al 93’, Newcastle di misura col Leeds. Everton k.o. con l’Aston Villa nella prima di Duncan Ferguson. A Goodison Park la gara viene sospesa per 19 minuti a causa del volo di un picc ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La partita tra Brentford e Wolves è stata sospesa per la presenza di un drone sospetto sullo stadio. La ricostruzione Episodio curioso nel corso di Bren ...