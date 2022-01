Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 13:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Debora Serracchiani capogruppo dem alla camera sul quale serve una scelta quasi unitaria Non è questo il tempo dei capi partito di nomi di nessuna i numeri per leggere da solo il capo dello Stato neppure il centro-destra con un proprio nome Noi stiamo lavorando a un altro profilo istituzionale condiviso e alla definizione di un patto di legislatura dice Intervistato dal Corriere della Sera quello che non possiamo assolutamente permetterci di non averlo ne da una parte Né dall’altra l’esponente dem dice no al toto-nomi sono tutte figure stimate che hanno avuto e hanno ruoli istituzionali per la casellante mi hanno detto che non è il momento di di parte replica ancora Serracchiani auspicando che l’elezione del capo dello Stato si è l’occasione perché hai fatto con i 5 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Debora Serracchiani capogruppo dem alla camera sul quale serve una scelta quasi unitaria Non è questo il tempo dei capi partito di nomi di nessuna i numeri per leggere da solo il capo dello Stato neppure il centro-destra con un proprio nome Noi stiamo lavorando a un altro profilo istituzionale condiviso e alla definizione di un patto di legislatura dice Intervistato dal Corriere della Sera quello che non possiamo assolutamente permetterci di non averlo ne da una parte Né dall’altra l’esponente dem dice no al toto-nomi sono tutte figure stimate che hanno avuto e hanno ruoli istituzionali per la casellante mi hanno detto che non è il momento di di parte replica ancora Serracchiani auspicando che l’elezione del capo dello Stato si è l’occasione perché hai fatto con i 5 ...

fanpage : Ultim'ora L'Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L'Austria approva l'obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16…

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Empoli, ufficiale l'acquisto di Benassi dalla Fiorentina ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nuovo rinforzo per l'Empoli. Ufficiale l'arrivo del centrocampista Marco Benassi dalla Fiorentina: le ultime notizie La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che è stato depositato il contratto di Marco Benassi con l'Empoli. Il centrocampista lascia la Fiorentina in prestito ...

Courier: 'Novak Djokovic non sarebbe mai dovuto partire per l'Australia' ... oltre ad essersi imposto nelle ultime tre edizioni. La scelta di non vaccinarsi potrebbe condizionare tutta la stagione di Djokovic, viste le recenti notizie provenienti dagli Stati Uniti e dalla ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera "Mafie in Toscana, presenza stabile e consolidata": l'allarme del pg Viola all'inaugurazione dell'anno giudiziario Ermini ha affrontato i principali nodi della giustizia italiana, tra cui lo scandalo nomine che si è abbattuto sul Cm negli ultimi anni. "Uno tsunami - ha detto - l'onda lunga di degenerazioni e ...

Biathlon: Benedikt Doll vince la Mass Start a Anterselva, nono Lukas Hofer Va in Germania l'ultima gara individuale maschile del quadriennio olimpico che evidenzia, in ogni caso, un Johannes Boe quasi in forma a cinque cerchi. Sabato 22 Gennaio, 13:30 Il primo giro della ...

