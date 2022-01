Ubriachi in metro aggrediscono ragazzo e guardia giurata, che poi spara in aria (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un gruppo di ragazzi, Ubriachi, è entrato nella stazione metro Rebibbia scavalcando i tornelli, ha aggredito prima un ragazzo in attesa del convoglio e poi una guardia giurata intervenuta in sua difesa che per farli desistere ha sparato verso il soffitto due colpi di pistola. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, i giovani, entrati passando sopra ai tornelli, sono stati fermati ed invitati dalla guardia giurata ad uscire visto che importunavano anche altri utenti. Improvvisamente il gruppo ha aggredito senza motivo un ragazzo che era in attesa di salire sulla metro. La guardia giurata è intervenuta per difendere l’utente ed è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un gruppo di ragazzi,, è entrato nella stazioneRebibbia scavalcando i tornelli, ha aggredito prima unin attesa del convoglio e poi unaintervenuta in sua difesa che per farli desistere hato verso il soffitto due colpi di pistola. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, i giovani, entrati passando sopra ai tornelli, sono stati fermati ed invitati dallaad uscire visto che importunavano anche altri utenti. Improvvisamente il gruppo ha aggredito senza motivo unche era in attesa di salire sulla. Laè intervenuta per difendere l’utente ed è ...

