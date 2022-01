Tremaglia | “Bene i fondi ma per la ciclovia Bergamo-Brescia | ora serve consorzio”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Andrea, presidente di Fratelli d’Italiacommenta lo stanziamento di tre milioni di euro per ladella cultura di2023. “La capitale della cultura 2023 avrà successo soprattutto se sarà il lancio dei nostri territori in vista delle Olimpiadi del 2026 – afferma Andrea-. Moltola conferma arrivata da Roma di 3 milioni per la “della cultura” di2023, che si sommano ai 6 già previsti da Regione Lombardia su questo importante progetto. A questo riguardo Fratelli d’Italia ribadisce l’auspicio di un coinvolgimento maggiore dei territori di entrambe le province rispetto a quanto visto fino ad oggi per la redazione del dossier che verrà presentato ...