Ultime Notizie dalla rete : Tasso mortalità Tasso mortalità no vax 33 volte più alto di vaccinati con booster Secondo il report esteso dell'Istituto superiore di Sanità sulla situazione Covid in Italia (aggiornamento del 19 gennaio 2022), il tasso di mortalità standardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore ai 12 anni nel periodo 26/11/2021 - 26/12/2021 per i non vaccinati (52,9 decessi per 100.000 abitanti) risulta ...

Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster Tasso di mortalità - Anche il tasso di mortalità è molto maggiore tra i cittadini non vaccinati: 52,9 per 100mila contro un tasso di 1,6 di quelli che hanno ricevuto il booster, cioè circa 33 volte ...

