Silvio Berlusconi rinuncia a candidarsi al Quirinale

AGI - Silvio Berlusconi ha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché voleva conoscere il parere di tutti. Ai suoi il Cavaliere ha poi annunciato un passo indietro e la rinuncia al Colle. Mentre la riunione è ancora in corso - viene riferito - la risposta di sottosegretari e ministri era stata di sostanziale appoggio e sostegno qualsiasi cosa il presidente avesse deciso. Il Cavaliere ha chiesto in ogni caso compattezza.

