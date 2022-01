Pierpaolo Pretelli è positivo al covid – 19: non ci sarà a Domenica In (Di sabato 22 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip dell’edizione passata più amato da tutti. Il ragazzo ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e bravura, facendolo poi sognare con la storia d’amore nata all’interno delle mura con Giulia Salemi, influencer, modella e conduttrice. Entrambi stanno vivendo un periodo bellissimo sia professionalmente che per la loro storia speciale. Ma purtroppo la variante Omicron è implacabile e si è abbattuta anche sul ragazzo, costringendolo a casa. Il messaggio di Pierpaolo Pretelli ai fans A dare comunicazione del suo stato di salute è stato lo stesso Pierpaolo, che dai social ha scritto ai suoi fans: “Ciao ragazzi purtroppo sono positivo al covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 22 gennaio 2022)è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip dell’edizione passata più amato da tutti. Il ragazzo ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e bravura, facendolo poi sognare con la storia d’amore nata all’interno delle mura con Giulia Salemi, influencer, modella e conduttrice. Entrambi stanno vivendo un periodo bellissimo sia professionalmente che per la loro storia speciale. Ma purtroppo la variante Omicron è implacabile e si è abbattuta anche sul ragazzo, costringendolo a casa. Il messaggio diai fans A dare comunicazione del suo stato di salute è stato lo stesso, che dai social ha scritto ai suoi fans: “Ciao ragazzi purtroppo sonoal, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non ...

