Pagelle Perugia-Pordenone 0-1 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

(Di sabato 22 gennaio 2022) Gara non troppo emozionante atra ile il. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi. Il risultato si sblocca solo al 90?, con un gol di Bassoli, gara che finisce 0-1.che perde una grande occasione per rilanciarsi in zona playoff, rimanendo al decimo posto, a -4 proprio dai posti in questione.che invece riesce a smuovere un minimo la sua classifica, rimanendo al penultimo posto, ma a -1 dal Crotone diciottesimo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA(3-1-4-2): Chichizola 5.5 ; Sgarbi 5.5, Angella 5.5, Dell’Orco 6; Burrai 5.5; Ferrarini 5 (12? st Santoro 5.5), Segre 6 (38? st Ghion sv), Kouan 5.5 (12? st Falzerano 5.5), Lisi 5 (38? st Righetti sv); Matos 5.5, De Luca 5 (24? st Carretta 5). In panchina: ...