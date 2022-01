Metz vs Nice: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) L’alta quota del Nizza cercherà di assicurarsi la quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 quando domenica 23 gennaio a pranzo affronterà una squadra in rinascita del Metz allo Stade Saint-Symphorien. I padroni di casa hanno ottenuto il minor numero di punti in casa in questa stagione (sette), mentre nessun’altra squadra ha vinto tante trasferte nella massima serie francese come il Nizza in questa stagione (otto). Il calcio di inizio di Metz vs Nice è previsto alle 13 Prepartita Metz vs Nice: a che punto sono le due squadre? Metz Per la prima volta da metà settembre, il Metz è fuori dalla zona retrocessione dopo la decisiva vittoria per 1-0 in casa del Reims lo scorso fine settimana. Dopo un primo tempo senza reti, il risultato è stato sbloccato quando Ibrahima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) L’alta quota del Nizza cercherà di assicurarsi la quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 quando domenica 23 gennaio a pranzo affronterà una squadra in rinascita delallo Stade Saint-Symphorien. I padroni di casa hanno ottenuto il minor numero di punti in casa in questa stagione (sette), mentre nessun’altra squadra ha vinto tante trasferte nella massima serie francese come il Nizza in questa stagione (otto). Il calcio di inizio divsè previsto alle 13 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Per la prima volta da metà settembre, ilè fuori dalla zona retrocessione dopo la decisiva vittoria per 1-0 in casa del Reims lo scorso fine settimana. Dopo un primo tempo senza reti, il risultato è stato sbloccato quando Ibrahima ...

Metz vs Nice: pronostico e possibili formazioni Periodico Daily - Notizie Youcef Atal et Mario Lemina dans le groupe de Nice à Metz Pour affronter Metz, dimanche (13 heures), Nice va se présenter avec Youcef Atal et Mario Lemina, rentrés de la CAN.

Nice : Khéphren Thuram à grands pas A grandes enjambées, comme sur le but inscrit le week-end dernier à Nantes: le milieu niçois Khéphren Thuram est en pleine progression et voit son choix de rester à l'OGCN cet été récompensé.

