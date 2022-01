Love is in the air, spoiler: Burak deluso da Melek (Di sabato 22 gennaio 2022) Melek e Burak continueranno ad animare le vicende di Love is in the air. L'amica di Eda, in questa seconda stagione della soap opera di Canale 5, sta assumendo un ruolo sempre più centrale e le sue vicende sentimentali sono sotto la lente di ingrandimento. In particolare, Melek è innamorata pazza di Burak, il suo datore di lavoro, ma lui non sembra ricambiare i suoi sentimenti, dal momento che è preso dalla Yildiz. Di recente, Melek ha visto Burak da solo in spiaggia di notte e si è avvicinata a lui, ignara che lui avesse alzato il gomito dopo aver visto Eda insieme a Serkan. In quel frangente, il ragazzo l'ha baciata inaspettatamente, ma proprio mentre Melek stava per ricambiare quel bacio, lui è svenuto. La ragazza, da quel momento in poi, si è ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022)continueranno ad animare le vicende diis in the air. L'amica di Eda, in questa seconda stagione della soap opera di Canale 5, sta assumendo un ruolo sempre più centrale e le sue vicende sentimentali sono sotto la lente di ingrandimento. In particolare,è innamorata pazza di, il suo datore di lavoro, ma lui non sembra ricambiare i suoi sentimenti, dal momento che è preso dalla Yildiz. Di recente,ha vistoda solo in spiaggia di notte e si è avvicinata a lui, ignara che lui avesse alzato il gomito dopo aver visto Eda insieme a Serkan. In quel frangente, il ragazzo l'ha baciata inaspettatamente, ma proprio mentrestava per ricambiare quel bacio, lui è svenuto. La ragazza, da quel momento in poi, si è ...

