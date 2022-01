Lazio-Atalanta | Storia di una ladra di libri o F B I? La tv del 22 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 22alle 20.45 sarà possibile vedere la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta da DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l’app su una moderna smart tv, oppure su console come Xbox o PlayStation. In alternativa si potrà collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Diretta del match in coesclusiva anche su Sky.si potrà vedere sui seguenti canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite) Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming collegandosi al portale ufficiale o ...