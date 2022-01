In Quirinale è attesa la decisione di Berlusconi verso il ritiro (Di sabato 22 gennaio 2022) Si apre un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, previsto per lunedì 24 gennaio. Oggi Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva e il centrodestra riunirà un vertice in giornata. Sul tavolo, intanto, ci sono tre ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis, e poi il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini alla scheda bianca al primo voto. Una quarantina di grandi elettori positivi al Covid potranno votare in un ‘drive in’ allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie. I ragionamenti ruotano sempre di più intorno al premier Mario Draghi. E all’accordo di governo che, in parallelo, i leader dovrebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Si apre un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, previsto per lunedì 24 gennaio. Oggi Silviodovrebbe sciogliere la sua riserva e il centrodestra riunirà un vertice in giornata. Sul tavolo, intanto, ci sono tre ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis, e poi il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini alla scheda bianca al primo voto. Una quarantina di grandi elettori positivi al Covid potranno votare in un ‘drive in’ allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie. I ragionamenti ruotano sempre di più intorno al premier Mario Draghi. E all’accordo di governo che, in parallelo, i leader dovrebbero ...

