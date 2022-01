Federica si salva, Signorini le dà della “trasparente” eppure l’ha scelta lui (Di sabato 22 gennaio 2022) Questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6 resterà una delle peggiori della storia di Canale 5. Che Alfonso Signorini sia un bravissimo direttore, sia un bravo giornalista e un professionista nel suo settore, nessuno può metterlo in dubbio ma la conduzione, non fa per lui. Completamente inadatto: nella prima edizione gli si poteva perdonare, nella seconda un po’ meno, nella terza è un orrore vedere determinati atteggiamenti, soprattutto con i concorrenti che non rientrano nelle sue grazie. E’ quello che è succede con Federica Calemme: entrata nel reality evidentemente, per scelta degli autori solo per fare numero, Signorini la tratta con una sufficienza che fa davvero ribrezzo. Ieri sera, dopo che Federica ha vinto l’ennesimo televoto ( da oltre un mese non si è mai parlato di lei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 gennaio 2022) Questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6 resterà una delle peggioristoria di Canale 5. Che Alfonsosia un bravissimo direttore, sia un bravo giornalista e un professionista nel suo settore, nessuno può metterlo in dubbio ma la conduzione, non fa per lui. Completamente inadatto: nella prima edizione gli si poteva perdonare, nella seconda un po’ meno, nella terza è un orrore vedere determinati atteggiamenti, soprattutto con i concorrenti che non rientrano nelle sue grazie. E’ quello che è succede conCalemme: entrata nel reality evidentemente, perdegli autori solo per fare numero,la tratta con una sufficienza che fa davvero ribrezzo. Ieri sera, dopo cheha vinto l’ennesimo televoto ( da oltre un mese non si è mai parlato di lei ...

