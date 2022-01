(Di sabato 22 gennaio 2022) Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la 36esimadelVip che ha visto un nuovo. A finire inon nella precedenteerano stati Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis che funge come unico concorrente. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FolliClaudia1 : Grande Fratello Vip 36a puntata/ Diretta, eliminato: nominati Soleil, Kabir, Federica - blogtivvu : Eliminato Grande Fratello Vip, 36a puntata: percentuali e nominati #gfvip - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, 36esima puntata: nominati, eliminato, conflitti #fratello #36esima #puntata #nominati… - AlessiaJuba : @SocialmenteDiv1 Il pigiama andrebbe eliminato dal guardaroba maschile, ma alla grande… ?????? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto -

Ultime Notizie dalla rete : Eliminato Grande

Era statoai quarti di finale, invece, il piemontese Paolo Priolo . Unapplauso al nuovo campione mondiale Maxime Montaggioni, già oro nel dual banked slaom. "Non è andata come ...E in breve avrebbel'emendamento Hyde, che proibisce l'uso di fondi federali per l'...fiducioso nel movimento pro - vita e i giovani con cui lavoriamo sentono che qualcosa di moltoè ...Grande Fratello Vip 2021-2022, eliminati oggi: chi è stato eliminato al termine della puntata del 21 gennaio alle ore 21,35. Le informazioni ...Grande Fratello Vip 2021, nomination: i concorrenti nominati oggi, 21 gennaio 2022, al termine della puntata. Scopri di più, le info ...