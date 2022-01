Covid: Iss, 31,3 tasso occupazione intensive di non vaccinati, 0,8 quelli con booster (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Ildi ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non, circa trentanove volte più alto rispetto aicon doseche registrano un ...

