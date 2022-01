Apri Tutte Le Porte, Gianni Morandi a Sanremo 2022 con una canzone di speranza (Di sabato 22 gennaio 2022) Tra i 25 brani inediti del Festival c’è Apri Tutte Le Porte di Gianni Morandi, una canzone scritta con l’amico e collega Jovanotti. Per i due non si tratta della prima collaborazione: risale a qualche mese fa il brano L’Allegria, che Lorenzo ha inviato a Gianni dopo averlo sentito in seguito al suo incidente alla mano. Il rapporto con Jovanotti Gianni Morandi racconta il rapporto con Jovanotti nell’incontro stampa (virtuale) prima di Sanremo. “Ci conoscevamo da tanto tempo ma non avevamo mai collaborato”, racconta. Jovanotti lo ha chiamato dopo l’incidente alla mano e gli manda una canzone, L’Allegria. “Per me è stata quasi una terapia, anche la mia mano guariva meglio. Questa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Tra i 25 brani inediti del Festival c’èLedi, unascritta con l’amico e collega Jovanotti. Per i due non si tratta della prima collaborazione: risale a qualche mese fa il brano L’Allegria, che Lorenzo ha inviato adopo averlo sentito in seguito al suo incidente alla mano. Il rapporto con Jovanottiracconta il rapporto con Jovanotti nell’incontro stampa (virtuale) prima di. “Ci conoscevamo da tanto tempo ma non avevamo mai collaborato”, racconta. Jovanotti lo ha chiamato dopo l’incidente alla mano e gli manda una, L’Allegria. “Per me è stata quasi una terapia, anche la mia mano guariva meglio. Questa ...

Advertising

MiTomorrow : Meno dieci a @SanremoRai ?? In gara Gianni Morandi con 'Apri tutte le porte' Le pagelle di @c_pradelli ?? Segui… - APmagazineit : Gianni Morandi in gara a Sanremo 2022 con 'Apri tutte le porte'. #Sanremo2022 #giannimorandi #apritutteleporte - Davide97066343 : @Akira27831558 Si, ma tutte sempre apri-chiudi/apri -chiudi con leva x6.Non ho avuto le palle di tenerle aperte per… - 23_jord : @DIORVMAR Apri apri ormai lo hanno tutte anche i cessi , cmq puoi sempre continuare a studiare - CinziaDonati1 : ?? In streaming su Zoom, Gianni Morandi racconta i dettagli della sua partecipazione a Sanremo, con il pezzo di Jova… -