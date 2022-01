Abrignani Cts | «Il picco dei contagi è alle spalle | il virus endemico per i vaccinati sarà come l’influenza»

(Di sabato 22 gennaio 2022) La fase della crescita esponenziale èsp. E in questo momento i nuovi casi dio da Coronahanno raggiunto una fase di stabilità perché «probabilmente si è creato un equilibrio tra la circolazione dele le persone infettabili che, sommando iai guariti, si stanno man mano riducendo. È quella che gli epidemiologi indicano col termine di appiattimento della curva, preludio alla discesa». Ne è convinto, anche se rimane cauto, Sergio, immunologo dell’università statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Ildella curva epidemiologica risale al periodo tra il 20 dicembre e il 15 gennaio. I prossimi mesi potrebbero dunque essere decisivi per abbandonare in modo definitivo, o quasi, le ...

A chi guarda Paesi come la Gran Bretagna che sta per spogliarsi totalmente di tutte le regole preventive per il contenimento,risponde: "Noi ce la sentiamo di mandare in giro una persona ...Sergio, membro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7: 'E' una malattia estremamente pericolosa, che uccide. Ma dobbiamo distinguere fra ciò che fa nei vaccinati e ciò che fa nei non ...Scintille su La7 tra il professor Giovanni Frajese e Giovanni Floris. L'endocrinologo: "Il ruolo di no-vax non me lo dà, ha capito?". Il conduttore replica con una frecciata ...La variante Omicron continua a diffondersi in Italia nel pieno della quarta ondata Covid arrivando a costituire ormai l'80.75% dei casi di positività, come sostenuto dal presidente ...