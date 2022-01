'Un anno in chiaroscuro', il bilancio della Giustizia tra vecchi problemi e riforme (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al via la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 nell'Aula Magna della Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prossimo a concludere il mandato. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al via la cerimonia di inaugurazione dell'giudiziario 2022 nell'Aula MagnaCassazione alla presenza del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, prossimo a concludere il mandato. ...

Advertising

messina_oggi : Si apre l’anno giudiziario, in calo l’arretrato dei processiROMA (ITALPRESS) - 'L'analisi della situazione della gi… - TV7Benevento : Anno giudiziario: Curzio (Cassazione), da analisi amministrazione giustizia quadro in chiaroscuro... - alessio93gmail : A un anno dall’insediamento, #Biden registra preoccupante stallo sui principali dossier di politica estera: rivalit… - lautomobile_ACI : Renault chiude il primo anno del piano di rilancio Renaulution voluto dal ceo Luca de Meo con risultati in chiarosc… -