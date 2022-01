Udine | M5S | ' profondo dolore per giovane vita spezzata'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Esprimiamoe vicinanza alla famiglia del ragazzo di 18 anni deceduto in un'azienda meccanica di Lauzacco dove si trovava per il suo ultimo giorno di stage. In attesa di comprendere le dinamiche della vicenda, auspichiamo che si faccia presto chiarezza su questa immane tragedia”. Così i senatori e le senatrici del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama.

