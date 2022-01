Tonga: un caso di Covid, volo dall'Australia torna indietro (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA, 21 GEN - Un aereo carico di aiuti partito dall'Australia e diretto a Tonga è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato scoperto un caso di Covid. Lo riporta il Guardian. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA, 21 GEN - Un aereo carico di aiuti partitoe diretto aè stato costretto aredopo che a bordo è stato scoperto undi. Lo riporta il Guardian. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Tonga caso Tonga: un caso di Covid, volo dall'Australia torna indietro ROMA, 21 GEN - Un aereo carico di aiuti partito dall'Australia e diretto a Tonga è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato scoperto un caso di Covid. Lo riporta il Guardian. I rifornimenti sono stati caricati su un altro aereo che è decollato oggi. L'...

3 fenomeni assurdi nel mondo dovuti all'eruzione di Tonga, per capire quanto è stata enorme Anche in caso di Hunga Tonga - Hunga Ha'apai potrebbe aver prodotto conseguenze simili, si capirà solo nelle prossime settimane. Un'altra conseguenza che dà l'idea della potenza esplosiva è stato il ...

Tonga: un caso di Covid, volo dall'Australia torna indietro

(v. 'Tonga: continuano ad arrivare gli aiuti...' delle 20.33) (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Un aereo carico di aiuti partito dall'Australia e diretto a Tonga è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato scoperto un caso di Covid. Lo riporta il Guardian. I rifornimenti sono stati caricati su un altro aereo che è decollato oggi.

Marco Maini nell’inferno di Tonga Ore di angoscia poi il lieto fine C’era anche un carpigiano nell’inferno di Tonga, arcipelago nel sud del Pacifico, devastato dalla potente eruzione di un vulcano sottomarino e dal conseguente tsunami dello scorso 15 gennaio. Il nostr ...

