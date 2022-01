Retequattro | la programmazione per l’elezione del Presidente della Repubblica

(Di venerdì 21 gennaio 2022) . Ecco tutti i dettagli Lunedì 24 gennaio 2022 l’informazione Mediaset dedica unaspeciale, con edizioni straordinarie e approfondimenti, per seguire in diretta lo spoglio delle schede che porteranno alla nomina del nuovoitaliana. La staffetta informativa diprevede i seguenti appuntamenti: dalle ore 16.30 alle ore 18.50, “Speciale Quarta” condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4 Tg4 fino alle ore 19.50 dalle ore 19.55 alle ore 20.30, Barbara Palombelli conduce “Stasera Italia Quirinale”, seguito dal consueto appuntamento con “Stasera Italia” dalle ore 21.25, la linea passa a Nicola Porro con “Quarta” Leggi anche –> teo mammuccari a le iene per sostituire nicola savino ...

L'Opinionista

... prima con 20 Mediaset e successivamente con il nuovo logo. Per quanto riguarda il ... NellaTwentyseven troveranno spazio anche film come Il Tempo delle Mele 3, Un Piedipiatti ......Mediaset ora pronta a illustrare - tramite un comunicato stampa in arrivo - ladell'...su una lunga pausa natalizia dal 9 dicembre al 27 gennaio delle due trasmissioni di, ...Chiude Paramount channel, al suo posto arriva Mediaset TwentySeven che trasmetterà sul canale 27 del digitale terrestre a partire dal 17 gennaio 2022.