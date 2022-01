Neonato muore dopo il parto in casa: i medici hanno tentato invano di salvarlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a Trieste dove un Neonato è morto in ospedale poco dopo essere venuto alla luce con un parto in casa. Il bimbo, di una famiglia di origini straniere, nella giornata di ieri - ma la notizia si ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a Trieste dove unè morto in ospedale pocoessere venuto alla luce con unin. Il bimbo, di una famiglia di origini straniere, nella giornata di ieri - ma la notizia si ...

Advertising

leggoit : #neonato muore dopo il parto in casa: i medici hanno tentato invano di salvarlo - MediasetTgcom24 : Trieste, neonato muore poco dopo essere stato partorito in casa #Trieste - CorriereQ : Neonato muore poco dopo parto in casa a Trieste - blogLinkes : Neonato muore poco dopo parto in casa a Trieste - blogLinkes : Neonato muore poco dopo parto in casa a Trieste -