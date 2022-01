Napoli-Salernitana, Colantuono: “Due negativizzati. Abbiamo risentito dell’errore di Serra” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Due calciatori si sono negativizzati e non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Altri otto hanno il covid e, dunque, non saranno a disposizione. Se aggiungiamo gli infortuni e le altre indisponibilità è facile pensare che partiremo per Napoli tra mille difficoltà”. Così Stefano Colantuono nella conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domenica contro il Napoli. Il tecnico della Salernitana ha poi aggiunto: “Ci sono cose che non riesco a capire. Abbiamo otto positivi, in questo momento, e speriamo che domani non ci siano ulteriori sorprese. C’è gente che viene da un lungo periodo di inattività, se non superano la visita medica si abbassa lo stesso la percentuale del 35%? Naturalmente ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Due calciatori si sonoe non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Altri otto hanno il covid e, dunque, non saranno a disposizione. Se aggiungiamo gli infortuni e le altre indisponibilità è facile pensare che partiremo pertra mille difficoltà”. Così Stefanonella conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domenica contro il. Il tecnico dellaha poi aggiunto: “Ci sono cose che non riesco a capire.otto positivi, in questo momento, e speriamo che domani non ci siano ulteriori sorprese. C’è gente che viene da un lungo periodo di inattività, se non superano la visita medica si abbassa lo stesso la percentuale del 35%? Naturalmente ...

