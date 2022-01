Lui ha la terza dose, lei è no-vax: marito e moglie si separano dopo 30 anni di matrimonio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra moglie e marito non mettere il… vaccino. Lui è a favore dei vaccini anti Covid, lei è una no vax convinta. Il matrimonio lungo 30 anni finisce a causa delle divergenze per i vaccini. Uno scontro totale che vede protagonista una coppia di pensionati di Vicenza. Il marito, vaccinato con terza dose, lei contraria inamovibile. La coppia è arrivata alla separazione giudiziale. A riportare la vicenda è il Giornale di Vicenza: la rottura si è consumata a causa delle inconciliabili visioni su Green Pass e vaccino, come hanno raccontato i due, ormai ex, coniugi al giudice. L’uomo, di 61 anni, un anno fa aveva contratto il virus. dopo la guarigione, ha deciso di vaccinarsi e recentemente ha ricevuto anche il booster. La donna, anche lei di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tranon mettere il… vaccino. Lui è a favore dei vaccini anti Covid, lei è una no vax convinta. Illungo 30finisce a causa delle divergenze per i vaccini. Uno scontro totale che vede protagonista una coppia di pensionati di Vicenza. Il, vaccinato con, lei contraria inamovibile. La coppia è arrivata alla separazione giudiziale. A riportare la vicenda è il Giornale di Vicenza: la rottura si è consumata a causa delle inconciliabili visioni su Green Pass e vaccino, come hanno raccontato i due, ormai ex, coniugi al giudice. L’uomo, di 61, un anno fa aveva contratto il virus.la guarigione, ha deciso di vaccinarsi e recentemente ha ricevuto anche il booster. La donna, anche lei di ...

