Licorice Pizza non è ancora uscito | e qualcuno rompe già

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Platone era scettico. Circa 25 secoli fa, nella Repubblica, bandì poeti e drammaturghi dalla sua città ideale, sostenendo che il loro lavoro "è in grado di distorcere il pensiero di chiunque lo ascolti". Temeva che dopo aver assistito alle estremità del comportamento umano rappresentate dai narratori, potessimo imitare quel comportamento nella vita reale, provocando disordine, divisione, violenza e caos. Era scettico sulla nostra capacità di distinguere tra ciò che è reale e ciò che è immaginato, e allo stesso modo sulla nostra abilità di trarre intuizioni positive e produttive per la vita e l’azione da ciò che guardiamo. Platone non c’è più, ma ora ci sono i “crociati-woke” della cultura contemporanea, che a colpi di hashtag, sbraitano ogni qualvolta non vedono una chiara messa alla gogna di comportamenti e atteggiamenti precisi (anche se parliamo di un film ambientato nel bel ...