Il Benevento vuole riprendere la corsa, con l’Alessandria prevale il segno “2” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento di mister Caserta ha terminato il girone di andata al terzo posto, a soli tre punti dalla capolista Pisa. La vittoria svanita in extremis a Ferrara contro la Spal nell’ultimo turno ha lasciato però un retrogusto amaro. Per riprendere la corsa al vertice, i giallorossi cercano il bottino pieno in casa dell’Alessandria, invischiata in pieno nella lotta per non retrocedere. Il pronostico degli esperti di 888sport.it vede favoriti gli ospiti, in quota a 2,25 contro il 3,45 dei padroni di casa. Si gioca a 3,05 l’ipotesi pareggio. Nonostante quello dei sanniti sia attualmente il miglior attacco della serie B, per i bookmaker c’è equilibrio tra Over 2.5 (1,86) e Under (1,89). In pole position per il risultato esatto c’è invece l’1-1 proposto da 888 a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildi mister Caserta ha terminato il girone di andata al terzo posto, a soli tre punti dalla capolista Pisa. La vittoria svanita in extremis a Ferrara contro la Spal nell’ultimo turno ha lasciato però un retrogusto amaro. Perlaal vertice, i giallorossi cercano il bottino pieno in casa del, invischiata in pieno nella lotta per non retrocedere. Il pronostico degli esperti di 888sport.it vede favoriti gli ospiti, in quota a 2,25 contro il 3,45 dei padroni di casa. Si gioca a 3,05 l’ipotesi pareggio. Nonostante quello dei sanniti sia attualmente il miglior attacco della serie B, per i bookmaker c’è equilibrio tra Over 2.5 (1,86) e Under (1,89). In pole position per il risultato esatto c’è invece l’1-1 proposto da 888 a ...

