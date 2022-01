ESCLUSIVO – Intervista a Giorgia Brenzan: “Sono sempre stata affascinata dal ruolo del portiere grazie ad Albertosi e Zoff …” (Di venerdì 21 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Giovanni Di Salvo) – Dalla maglia numero 9 alla maglia numero 1. Se la maggior parte dei bambini e delle bambine, quando inizia a tirare i primi calci, sogna di giocare in attacco e se finisce in porta mette quasi il broncio, Giorgia Brenzan – di contro – desiderava difendere i pali per impedire alle punte avversarie di andare a rete. E così dopo un promettente inizio come centravanti, caratterizzato anche da un buon feeling con il gol, la calciatrice torinese ha coronato il suo sogno diventando una dei migliori portieri nella storia del calcio femminile italiano. La sua attività ventennale è stata condita da due scudetti (nel 1993/94 con la Torres e nel 1998/99 col Milan), quattro Coppe Italia (nel 1987/88 col Modena, nel 1990/91 e nel 1994/95 con la Torres, nel 2001/02 col Foroni Verona), due Supercoppe (nel ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 21 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Giovanni Di Salvo) – Dalla maglia numero 9 alla maglia numero 1. Se la maggior parte dei bambini e delle bambine, quando inizia a tirare i primi calci, sogna di giocare in attacco e se finisce in porta mette quasi il broncio,– di contro – desiderava difendere i pali per impedire alle punte avversarie di andare a rete. E così dopo un promettente inizio come centravanti, caratterizzato anche da un buon feeling con il gol, la calciatrice torinese ha coronato il suo sogno diventando una dei migliori portieri nella storia del calcio femminile italiano. La sua attività ventennale ècondita da due scudetti (nel 1993/94 con la Torres e nel 1998/99 col Milan), quattro Coppe Italia (nel 1987/88 col Modena, nel 1990/91 e nel 1994/95 con la Torres, nel 2001/02 col Foroni Verona), due Supercoppe (nel ...

