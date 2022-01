Cagliari, situazione Nandez: il Torino vuole chiudere, occhio a Napoli e Newcastle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: il Torino vuole chiudere per Nandez, ma attenzione agli inserimenti anche di Napoli e Newcastle Il patron del Torino Urbano Cairo vuole ottenere Nahitan Nandez nelle sue condizioni migliori. Il centrocampista ha già espresso sua volontà di andare via dal Cagliari, con il sogno di approdare all’Inter, anche se da tempo ha aperto pure ai granata. I rischi per la squadra piemontese però, portano i nomi di Napoli e Newcastle. Entrambe le compagini, infatti, stanno ronzando attorno all’uruguaiano. Come ricorda questa mattina Tuttosport, la partita è ancora aperta, anche se il Torino è ormai nelle condizioni di accelerare e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Calciomercato: ilper, ma attenzione agli inserimenti anche diIl patron delUrbano Cairoottenere Nahitannelle sue condizioni migliori. Il centrocampista ha già espresso sua volontà di andare via dal, con il sogno di approdare all’Inter, anche se da tempo ha aperto pure ai granata. I rischi per la squadra piemontese però, portano i nomi di. Entrambe le compagini, infatti, stanno ronzando attorno all’uruguaiano. Come ricorda questa mattina Tuttosport, la partita è ancora aperta, anche se ilè ormai nelle condizioni di accelerare e ...

