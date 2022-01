Bologna | bimbo morto cadendo da un carro di Carnevale | due a giudizio | anche la mamma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Per la morte di Gianlorenzo Manchisi , il bambino di due anni e mezzo caduto e travolto da undidurante una sfilata il 5 marzo 2019 a, in via Indipendenza e poiil ...

Advertising

repubblica : Bimbo travolto e ucciso dal carro di Carnevale: la mamma e l'ingegnere del collaudo rinviati a giudizio - CaressaGiovanni : Bimbo travolto e ucciso dal carro di Carnevale: la mamma e l'ingegnere del collaudo a processo - 24emilia : Bologna. Bimbo morì travolto dal carro di Carnevale: due persone rinviate a giudizio, una terza sceglie il rito abb… - edavid57edavid : RT @repubblica: Bimbo travolto e ucciso dal carro di Carnevale: la mamma e l'ingegnere del collaudo rinviati a giudizio - serenel14278447 : Bimbo travolto e ucciso dal carro di Carnevale: la mamma e l'ingegnere del collaudo a processo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna bimbo

È questo l'esito dell'udienza preliminare, davanti al Gup del Tribunale di, Claudio Paris. Per la mamma e l'ingegnere il processo comincerà il 5 maggio. Mentre sarà processato in abbreviato ...Al contrario, lo sguardo vivace, la risata, la gioia di vivere tipica di undi 6 anni sono ... Poi Mustafa e Munzir partiranno per il Centro Protesi Vigorso di Budrio , a, dove potranno ...Per la mamma del piccolo Gianlorenzo Manchisi e l’ingegnere del collaudo del carro di carnevale processo ordinario, Per l’allestitore ...La madre di Gianlorenzo Manchisi è stata rinviata a giudizio insieme all'ingegnere che diede la certificazione di collaudo del carro. In rito abbreviato l'allestitore del carro allegorico ...